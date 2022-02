Feuer auf Mittelmeer-Fähre: Passagier lebend gefunden

Nach dem Brand auf einer Mittelmeer-Fähre ist ein vermisster Passagier lebend gefunden worden. Wie die griechische Küstenwache am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, wurde der Mann im Bereich des Fähr-Hecks entdeckt. Er habe mit den Rettungskräften kommuniziert. Nähere Angaben zu dem Passagier wurden zunächst nicht gemacht. Die griechische Küstenwache war zuletzt von mindestens zwölf Vermissten durch das Unglück ausgegangen.

Korfu. Nach Informationen der Küstenwache vom Samstag handelte es sich dabei um sieben Lkw-Fahrer aus Bulgarien, drei aus Griechenland und jeweils einen aus der Türkei und Litauen. Das Feuer auf der Fähre "Euroferry Olympia" war am Freitag gegen 04.30 Uhr (Ortszeit, 03.30 Uhr MEZ) ausgebrochen, als sich das Schiff gerade vor der Küste der griechischen Ferieninsel Korfu befand.

Das Schiff befand sich auf dem Weg vom nordwestgriechischen Igoumenitsa in die süditalienische Hafenstadt Brindisi. Nach Ausbruch des Feuers wurden alle Menschen an Bord aufgerufen, das Schiff sofort zu verlassen. Binnen kurzer Zeit stand die Fähre komplett in Flammen.

Treibstoff ausgelaufen

Experten der italienischen Küstenwache schlagen wegen des Austritts von Treibstoff aus der Autofähre Alarm. Umweltminister Roberto Cingolani verfolge die Entwicklungen in ständigem Kontakt mit der italienischen Küstenwache, die in Zusammenarbeit mit den griechischen Behörden die Situation an Bord der Fähre beobachtet, hieß es in Rom. Das Umweltministerium in Rom stellte den griechischen Behörden bereits ein Schiff des italienischen Dienstes zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung, die "Ievoli white", zur Verfügung, das sich derzeit in Bari befindet. Ein Schiff der italienischen Küstenwache "Diciotti", das mit Vorrichtungen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung ausgestattet ist, sei bereits im Unfallgebiet eingetroffen. An Bord befindet sich ein Expertenteam.