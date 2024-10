Brand auf der Halbinsel Peloponnes wütet den 3. Tag in Folge

Das Gebiet in der Region Korinth umfasst eine Fläche von rund fünf mal 15 Kilometern, wie Satellitenbilder der NASA zeigen. "Wegen des unwegsamen Geländes haben wir große Schwierigkeiten", sagte der griechische Minister für Zivilschutz, Wassilis Kikilias, im griechischen Fernsehen.

5.000 Hektar zerstört

Ersten Schätzungen des Zivilschutzes zufolge seien bisher 5.000 Hektar Wald, Busch- und landwirtschaftlich genutztes Land sowie mehrere abgelegene Häuser zerstört worden. Am Dienstagnachmittag sollten zwei Löschflugzeuge aus Italien und eines aus Kroatien die Löscharbeiten unterstützen, teilte der griechische Zivilschutz mit. Weitere 13 Hubschrauber und acht Löschflugzeuge kämpften bereits gegen die Flammen. Am Boden sind nach Angaben der Behörden mehr als 400 Feuerwehrleute und Hunderte freiwillige Helfer im Einsatz. Die Rauchentwicklung ist so stark, dass der Qualm bis in die rund 120 Kilometer weiter östlich gelegene Hauptstadt Athen reicht, wie Satellitenbilder zeigten.

Mehrere Ortschaften evakuiert

Bereits am Montag waren zwei Menschen im Feuer gestorben – ein 35-Jähriger und ein 40-Jähriger aus dem Dorf Ano Pitsa, die einem Freund bei der Brandbekämpfung helfen wollten, wie griechische Medien berichteten. Weiterhin sind zahlreiche freiwillige Helfer im Einsatz. Landwirte kommen mit schwerem Gerät gefahren, um Schneisen zu schlagen und das Feuer daran zu hindern, sich auszubreiten.

Mehrere Ortschaften wurden vorsorglich evakuiert. Die Schulen in der Region bleiben bis auf weiteres geschlossen. Wegen der Rauchwolken sind ältere und kranke Menschen aufgerufen, zu Hause zu bleiben.

