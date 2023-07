Brände nahe Olympia unter Kontrolle, ein Waldbrand-Opfer in Kanada

Dies teilte die Einsatzzentrale der Feuerwehr am Sonntag mit. Der griechische Zivilschutz und die Feuerwehr warnten: In zahlreichen Regionen des Landes herrsche wegen der Trockenheit die zweithöchste Stufe der Brandgefahr.

Die Verantwortlichen der antiken Stätte von Olympia hatten am Samstag, als die Flammen sich näherten, ein eigenes Löschsystem aktiviert. Die gesamte Stätte kann dann mit Wasser besprüht werden, damit die Flammen nicht weiterkommen. Die Feuerwehr konnte jedoch den Brand wenige Hundert Meter vor der Stätte von Olympia stoppen, wie der staatliche Rundfunk berichtete. 2007 waren bei einem schweren Waldbrand große Teile der Bäume in Olympia zerstört worden.

Bürgermeister der Region rund um Olympia machten Bodenspekulanten für die Brände verantwortlich. "Sie (die Brandstifter) wollen Wald und Busch zerstören, um dann Weinreben und Olivenbäume anzubauen", sagte ein Bürgermeister im Staatsrundfunk. Die Polizei nahm einen Mann als mutmaßlichen Brandstifter nahe Olympia fest, wie der staatliche Rundfunk am Sonntag berichtete.

Dem meteorologischen Amt zufolge werden in Griechenland in den kommenden Tagen für die Jahreszeit übliche Temperaturen um die 36 Grad erwartet. Vergangenen Donnerstag war eine fast zweiwöchige Extremhitze mit Temperaturen deutlich über 40 Grad zu Ende gegangen. Der menschengemachte Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit solcher Extremwetterereignisse.

Feuerwehrmann starb bei Waldbrand

Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Kanada ist ein drittes Mitglied der Feuerwehr gestorben. "Ich bin erschüttert zu hören, dass wir einen weiteren Feuerwehrmann verloren haben", sagte David Eby, Premierminister von British Columbia, am Samstag (Ortszeit). Nach Angaben der Behörden war das Opfer bei einem Waldbrand im Nordosten der Provinz im Einsatz. In diesem Monat sind bereits zwei weitere Feuerwehrleute bei verschiedenen Einsätzen ums Leben gekommen. Zudem starb ein Hubschrauberpilot, als sein Flugzeug bei einer Hilfsaktion in Alberta abstürzte.

In der Provinz British Columbia gibt es derzeit mehr als 360 Brände. Insgesamt wüten im ganzen Land mehr als 990 Brände, von denen über 610 als außer Kontrolle gelten. In diesem Jahr sind in Kanada bereits rund zwölf Millionen Hektar Fläche verbrannt, so viel wie nie zuvor. Das entspricht einer Fläche, die größer als Kuba oder Südkorea ist.

Durch seine geografische Lage heizt sich Kanada schneller auf als der Rest des Planeten. In den vergangenen Jahren verzeichnete das Land Extremwetterereignisse, deren Ausmaß und Häufigkeit durch den menschengemachten Klimawandel zunehmen.

