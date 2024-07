Brände in Süditalien: 1.200 Touristen evakuiert

Wegen eines großen Waldbrandes in der Bucht von San Felice in der Nähe der apulischen Küstenstadt Vieste ordnete die Feuerwehr am Mittwoch die Evakuierung eines Campingplatzes und eines Feriendorfes an, in dem sich rund 1.200 Urlauber aufhielten.

Mehrere Touristen wurden mit einem Boot in eine von der Stadtverwaltung von Vieste zur Verfügung gestellte Turnhalle gebracht. Zwei Canadair-Flugzeuge und ein Feuerwehrhubschrauber waren zusammen mit Feuerwehrteams am Boden im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen, die durch starke Winde in Richtung des Feriendorfes getrieben wurden. Der Bürgermeister von Vieste bezeichnete die Lage in italienischen Medien als "kritisch".

Italien leidet derzeit unter einer Hitzewelle, fast täglich brechen neue Waldbrände aus. Am Sonntag waren schwere Brände auf Sardinien ausgebrochen. Vergangene Woche starben zwei Feuerwehrleute bei der Bekämpfung eines Brandes in der Region Basilikata.

