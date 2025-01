Los Angeles: Feuergefahr noch nicht gebannt

In Los Angeles drohen heftige Winde die immer noch in und um die US-Westküstenmetropole lodernden Feuer erneut anzufachen. Die Zahl der Todesopfer der Brandkatastrophe ist nach Behördenangaben auf mindestens 25 gestiegen.

Der Großeinsatz von nunmehr knapp 17.000 Helfern in und im Umland von Los Angeles hält eine Woche nach Ausbruch der verheerenden Brände unvermindert an. Die Behörden meldeten auch weitere Fortschritte bei der Brandbekämpfung. Das "Palisades Fire", das am Westrand von Los Angeles große Teile von Pacific Palisades zerstörte, ist nun zu 17 Prozent eingedämmt.

Bildergalerie: Feuerkatastrophe: Gewaltige Zerstörung in Los Angeles (Foto: JOSH EDELSON (AFP)) Bild 1/81 Galerie ansehen

Das "Eaton Fire" nahe Pasadena und Altadena nordöstlich von Los Angeles ist zu 35 Prozent unter Kontrolle. Der US-Wetterdienst NSW warnte gestern aber vor Windböen mit einer Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern, die zwischen 3 und 15 Uhr Ortszeit (zwischen 12 und 0 Uhr MEZ) auftreten könnten.

Betroffene müssen sich weiterhin gedulden, in die völlig ausgebrannten Gebiete zurückkehren zu dürfen. Dies sei wegen der Feuergefahr vorerst nicht möglich, teilte die Polizei mit. In den Feuerzonen setzen unterdessen Einsatzteams die Suche nach möglichen Opfern fort. Rund 88.000 Menschen können nach jüngsten Angaben weiterhin nicht in ihr Zuhause zurückkehren. Die Trümmer in den verwüsteten Straßenzügen wegzuräumen, könnte nach Schätzung von Gouverneur Gavin Newsom sechs bis neun Monate dauern.

Bildergalerie: Feuerinferno: Waldbrände erschüttern Los Angeles (Foto: JOSH EDELSON (AFP)) Bild 1/86 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.