Brände: Ausnahmezustand in russischem Atomzentrum verhängt

Wegen der massiven Waldbrände in Russland haben die Behörden nun auch in der Stadt Sarow mit dem nationalen atomaren Forschungszentrum den Ausnahmezustand verhängt. Der Schritt sei notwendig, weil sich das Feuer im Gebiet von Nischni Nowgorod ausbreite und so zusätzliche Kräfte zur Löschung der Brände mobilisiert werden können, teilte die Verwaltung der abgeschirmten Stadt mit. Dort liegt Russlands Kernforschungszentrum.

Auch in vielen anderen Regionen waren Ortschaften durch die Feuer bedroht. Besonders stark betroffen war die sibirische Region Jakutien (Republik Sacha) im Nordosten Russlands. Dort brannten Dutzende Häuser ab.

Laut Behördenangaben standen gestern landesweit rund 3,5 Millionen Hektar in Flammen. Grigori Kuksin von der Umweltorganisation Greenpeace sprach im Radiosender "Echo Moskwy" von den "schlimmsten Waldbränden in der Geschichte der russischen Wetterbeobachtung".

400 neue Brände am Samstag

In Griechenland toben ebenfalls seit Tagen unzählige Waldbrände, alleine am Samstag sind 400 ausgebrochen. Verantwortlich dafür ist auch die anhaltende Hitze im Land – schon die ganze Woche über wurden Temperaturen von 40 Grad Celsius erreicht. Besonders kritisch war die Lage am Wochenende einmal mehr im Großraum von Athen, auf der Insel Euböa und auf der Halbinsel Peloponnes. Zehntausende Hektar Waldfläche, zahlreiche Häuser und Geschäfte wurden bereits zerstört.

Auch die Türkei kämpft schon fast zwei Wochen gegen die schwersten Waldbrände seit mehr als zehn Jahren. Mindestens sechs Brände waren gestern nach offiziellen Angaben noch nicht unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich vor allem auf die südwesttürkische Provinz Mugla. Dort brach am Nachmittag laut der Nachrichtenagentur Anadolu ein weiteres Feuer in der Nähe des internationalen Flughafens Dalaman aus. Von einer Beeinträchtigung des Reiseverkehrs war zunächst aber noch nichts bekannt.

Winde erschwerten in Mugla die Löscharbeiten. Wegen des gebirgigen und abschüssigen Geländes können Fahrzeuge das stark bewaldete Gebiet vom Land aus zudem schlecht erreichen. Daher müssen Lösch-Flugzeuge und -Hubschrauber eingesetzt werden.