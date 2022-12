Bootsunglück vor Spaniens Küste: Drei Migranten tot und fünf vermisst

Nach fünf weiteren der insgesamt 14 Menschen an Bord des offenen Holzbootes werde noch gesucht, sagte der Vertreter der Zentralregierung in Murcia, José Vélez, am Freitag dem Radiosender Cope. Sechs der Insassen hätten seit dem Vorabend gerettet werden können.

Aus welchem nordafrikanischen Land die Menschen gestartet waren, wurde zunächst nicht bekannt. Ein Spaziergänger hatte die drei Toten am Vortag im Wasser an einem Strand südlich von Murcia gesichtet und die Polizei alarmiert. Anschließend begann die Suchaktion auf dem Mittelmeer.

Vélez sprach von einer erneuten Tragödie und forderte, Schlepperbanden endlich das Handwerk zu legen. Dass die Menschen ihr Leben aufs Spiel setzten, gebe eine Ahnung vom "Ausmaß des sozialen Dramas, vor dem sie fliehen", sagte er.

