Bootsunglück vor Haiti : Mehr als 40 Migranten tot

Das Boot habe vor der Nordküste der Karibikinsel Feuer gefangen, teilten die UNO und die haitianische Einwanderungsbehörde am Freitag mit. Das Boot hatte demnach mit mehr als 80 Menschen an Bord am Mittwoch den Hafen in Labadee verlassen und war auf dem Weg zu den rund 240 Kilometer entfernten Turks- und Caicos-Inseln.Port-au-Prince.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) wurden 41 Insassen von der haitianischen Küstenwache gerettet. Elf von ihnen mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden. Haiti steckt seit Jahren in einer schweren Krise, zu der neben Bandengewalt auch politische Instabilität und wirtschaftliche Not beitragen.

