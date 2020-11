Boot vor Lampedusa umgekippt: 31 Personen gerettet

Alle 31 Migranten konnten von der italienischen Küstenwache gerettet werden, wie die Behörden auf Lampedusa mitteilten. Nachdem ein Schiff der italienischen Küstenwache das Migrantenboot gesichtet hatte, stürzten sich die Menschen auf eine Seite des Bootes, das stark ins Schwanken geriet und umkippte. Die Schiffsbesatzung konnte alle Migranten in Sicherheit bringen. Kurz davor hatte die Küstenwache ein Boot mit 186 Migranten verschiedener Staatsangehörigkeiten bis zum Hafen Lampedusas eskortiert. Die Menschen wurden im Hotspot der Insel untergebracht.

Viele Menschen legen weiterhin in kleinen Booten in den nordafrikanischen Ländern Tunesien und Libyen ab, um nach Europa zu gelangen. Auf der Insel Lampedusa landeten in den vergangenen Tagen mehrere Boote mit Hunderten von Menschen. Insgesamt kamen in Italien nach offiziellen Zahlen 2020 bisher mehr als 31.000 Migranten an. 2019 waren es im gleichen Zeitraum knapp 10.000 Menschen gewesen.