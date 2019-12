Bombenentschärfung in Süditalien: 54.000 Personen evakuiert

Die Bombe der britischen Luftwaffe RAF enthält 40 Kilo Sprengstoff und wurde beim Fund beschädigt.

Die Einwohner in einem Umkreis von 1,6 Kilometer vom Fundort wurden evakuiert. 1.000 Sicherheitskräfte waren dabei im Einsatz. Die Bombe soll in einer Grotte gesprengt werden.

Bereits am 1. Dezember waren in Turin 10.000 Personen in Sicherheit gebracht worden, da eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden mussten. Weitere 40.000 Personen in den stark bevölkerten Stadtvierteln San Salvario und Crocetta durften fünf Stunden lang nicht auf die Straße gehen. Experten der Armee entschärften die Bombe und brachten sie zu einem nahe gelegenen Schießplatz zur Sprengung.