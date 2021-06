Bombenentschärfung in Hannover: 15.000 Menschen verlassen Wohnung

"Stand ist, dass wir das Gebiet geräumt haben", sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagabend. Zwei Zehn-Zentner-Bomben sollen noch am Abend unschädlich gemacht werden. Eine genaue Zeit dafür wurde nicht genannt.

Im Stadtteil Misburg-Nord war am Mittwoch eine Bombe entdeckt worden. Am Donnerstag wurde bei der Erkundung des Fundortes eines zweite Bombe lokalisiert. Die betroffenen Bewohner des Gebiets durften bei Verwandten oder Freunden unterkommen, dafür wurden die Corona-Kontaktbeschränkungen ausgesetzt. Außerdem wurden zwei Betreuungszentren in großen Schulsporthallen eingerichtet.