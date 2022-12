"Bomben-Zyklon" stürzt USA ins Chaos

Die Weihnachtsfeiertage werden in den USA hochgradig ungemütlich. Eine "historische" Sturmfront bewegt sich vom mittleren Westen des Landes nach Süden und Osten. Teilweise werde es so kalt, dass Erfrierungen innerhalb von Minuten drohten, warnten die Behörden. Und auch Präsident Joe Biden mahnte: "Das ist nicht wie ein Schneetag, als ihr Kinder wart. Das ist wirklich ernst." Meteorologen sprechen von einem "Bomben-Zyklon" – also einem Phänomen, das dann entsteht, wenn der Luftdruck in