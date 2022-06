Bolsonaro: "Brasilien eines der Länder, das seine Wälder am meisten schützt"

"Wir sind eines der Länder, das seine Umwelt und seine Wälder am meisten schützt", sagte der rechtsradikale Staatschef am Freitag beim Gipfel der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Los Angeles. "84 Prozent des Amazonasgebiets sind intakt. Dort haben wir die größte Artenvielfalt der Welt." Kein anderes Land habe solch umfassende Umweltgesetze.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro Bild: PATRICK T. FALLON (AFP)

Zerstörung des Regenwaldes nahm zu

Tatsächlich jedoch hat die Zerstörung des für das Weltklima enorm wichtigen brasilianischen Regenwaldes zuletzt wieder dramatisch zugenommen. Von der sogenannten Mata Atlântica, die sich auf die gesamte Ostküste Brasiliens erstreckt, seien zwischen November 2020 und Oktober 2021 insgesamt 21.642 Hektar zerstört worden, heißt es einem am kürzlich veröffentlichten Bericht einer Umweltorganisation. Dies sei ein Anstieg um 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Durch die Zerstörung der Waldgebiete sei das Äquivalent von 10,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt worden, erklärte die Organisation SOS Mata Atlântica, die ihren Bericht auf Grundlage von Satellitenbildern angefertigt hatte. Der Bericht zeige, dass auch die Mata Atlântica "unter dem Rückgang von Umweltpolitik und Umweltgesetzgebung" leide. Die Zerstörung des Regenwaldes beschleunigt den menschengemachten Klimawandel.

Regenwald wird in Brasilien vor allem durch bewusst gelegte Feuer vernichtet. Bild: VICTOR MORIYAMA (GREENPEACE)

Der weitaus größte Teil des Amazonaswaldes liegt in Brasilien. Umweltschützer kritisieren Bolsonaro dafür, nicht genug gegen die Abholzung zu unternehmen. Sie werfen ihm vor, ein gesellschaftliches Klima geschaffen zu haben, in dem sich Bauern auch zur illegalen Landnahme ermutigt fühlen. Zudem hat er Umwelt- und Kontrollbehörden geschwächt. In seiner Amtszeit nahm die Abholzung deutlich zu. Der Präsident sieht im Amazonasgebiet vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Er will noch mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung erschließen.

Angesichts einer drohenden Lebensmittelknappheit aufgrund des Ukraine-Kriegs betonte Bolsonaro die Bedeutung seines Landes für die Produktion von Nahrungsmitteln. "Wir ernähren eine Milliarde Menschen. Ohne unsere Landwirtschaft würde die Hälfte der Menschheit hungern", sagte er beim Amerika-Gipfel. "Nur 27 Prozent unserer Fläche werden für Viehzucht und Landwirtschaft genutzt. Wir brauchen das Amazonasgebiet nicht, um unsere Agrarindustrie voranzutreiben."