Blitz tötete zwei Menschen auf höchstem Berg der Ukraine

In der Westukraine sind zwei Wanderer in den Karpaten auf dem höchsten Berg des Landes vom Blitz erschlagen worden. Retter konnten den Mann und das Mädchen auf dem Berg Howerla nur noch tot bergen, wie der Zivilschutzdienst des Gebietes Iwano-Frankiwsk am Donnerstag mitteilte. Eine weitere Frau wurde im Schockzustand zur nächsten Bergstation gebracht. Die Howerla ist mit 2.060 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Gipfel und eines der beliebtesten Wanderziele in den ukrainischen Karpaten.

