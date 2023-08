"Blauer" Supermond: Spektakuläres Phänomen war am Himmel zu sehen

Ein Supermond tritt dann auf, wenn der Mond in seiner elliptischen Laufbahn der Erde am nächsten kommt und so laut NASA bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller erscheint. Der durchschnittliche Abstand des Mondes zur Erde beträgt etwa 380.000 Kilometer - in der Nacht auf Donnerstag waren es weniger als 360.000 Kilometer.

Supermond und "Blue Moon" gleichzeitig

Warum der Supermond diesmal auch ein "blauer Mond" war, hat nichts mit der Farbe des Erdtrabanten zu tun. Die Bezeichnung kommt von der englischen Redensart "once in a blue moon" und bezieht sich auf das außergewöhnliche zweimalige Auftreten des Vollmonds in einem einzigen Monat. Das ist nur selten möglich, da die Zeitspanne zwischen zwei Vollmonden genau 29,5 Tage beträgt. Weil der August 31 Tage hat und der erste Vollmond am 1. August zu sehen war, konnte man ihn auch am Mittwochabend und am frühen Donnerstagmorgen beobachten.

Das Ereignis trat zuletzt am 31. Oktober 2020 auf und wird erst wieder für den 31. Mai 2026 erwartet. Dass wieder ein superblauer Mond auftritt, also beide Phänomene gleichzeitig zu sehen sind, kann bis zu 20 Jahre dauern, der Durchschnitt liegt jedoch bei 10 Jahren.

