Blackstone kauft Plattform Ancestry.com um 4,7 Mrd. Dollar

Der Staatsfonds in Singapur, GIC, will nach eigenen Angaben weiterhin eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen halten.

Ancestry.com ist die weltweit größte Plattform, über die Kunden Ahnenforschung betreiben können. "Wir glauben, dass Ancestry eine große Basis für weiteres Wachstum hat, da Menschen jeden Alters und jeder Herkunft zunehmend daran interessiert sind, mehr über ihre Familiengeschichte und sich selbst zu erfahren", erklärte Blackstone-Manager David Kestnbaum. Ancestry.com mit mehr als drei Millionen zahlenden Kunden in etwa 30 Ländern erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. Dollar.

Einen weiteren Zukauf tätigt Blackstone in Japan. Der Pharmakonzern Takeda verkauft sein Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten (OTC) in Japan an Blackstone um 2,3 Mrd. Dollar. Die Transaktion soll bis März kommenden Jahres abgeschlossen werden. Takeda reduziert weltweit seine OTC-Aktivitäten, um sein Geschäft nach der Übernahme des Arzneimittelherstellers Shire für 59 Mrd. Dollar neu auszurichten und seine Schulden abzubauen.