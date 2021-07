Barfuß klettern junge Frauen und Männer über rutschige Steine, lassen sich in eiskaltes, sprudelndes Wasser sinken. Unter ihnen eine abschüssige Felswand und der türkisgrüne Königssee: So entstand das beliebte Foto-Motiv am sogenannten "Natural Infinity Pool" im Nationalpark Berchtesgaden, das in der Vergangenheit tausendfach auf Instagram geteilt wurde.