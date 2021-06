Biontech/Pfizer-Impfstoff schützt auch vor Varianten

Der Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer schützt einer neuen Studie zufolge auch vor der zuerst in Indien aufgetretenen Corona-Variante Delta (B.1.617.2). Auch vor mehreren anderen Varianten wie beispielsweise der zuerst in Nigeria aufgetretenen Mutante B.1.525 schütze der Impfstoff, schreiben die Wissenschafter um Pei Yong Shi von der University of Texas in Galveston im Fachjournal "Nature".

Für die Studie untersuchten die Forscher 20 Blutproben von 15 Menschen, die jeweils zwei Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer erhalten hatten, und testeten die Reaktion auf die verschiedenen Corona-Varianten. Die Wirksamkeit der Antikörper sei bei den Varianten zwar niedriger ausgefallen als bei einem im Jänner 2020 isolierten Coronavirus-Typ, sie sei jedoch immer noch "robust", hieß es. Vorherige Studien und Datenerfassungen hatten ähnliche Ergebnisse erbracht.

Italien: AstraZenca nur noch für über 60-Jährige?

Für den AstraZeneca-Impfstoff in Italien deutet sich eine geänderte Altersempfehlung an. Italiens wissenschaftliches Komitee CTS, das die Regierung im Umgang mit der Pandemie berät, prüft die Möglichkeit, künftig nur noch Menschen im Alter von über 60 Jahren das Corona-Vakzin des anglo-schwedischen Konzerns zu injizieren.

Zweifel über die Sicherheit des Impfstoffes für jüngere Menschen nehmen unter den Experten zu, nachdem am Dienstag eine 18-Jährige aus Genua an den Folgen einer Thrombose starb, wenige Tage nachdem sie mit dem AstraZeneca-Vakzin immunisiert worden war. Die Frau hatte sich am 25. Mai an einem "Open Day" beim Impfen beteiligt, an dem auch jüngere Menschen über 18 Jahre geimpft werden.

Die Staatsanwaltschaft von Genua ermittelt in vier Todesfällen wegen vermuteter Nebenwirkungen von Impfstoffen. Am Dienstag wurde eine 34-jährige Frau wegen starker Nebeneffekte in die Intensivstation des Krankenhauses von Genua eingeliefert und musste notoperiert werden, nachdem sie mit dem AstraZeneca-Vakzin immunisiert worden war.

Während sich die Berichte über Nebenwirkungen häufen, beschloss die Region Sizilien, dass der AstraZeneca-Impfstoff nur noch Menschen über 60 Jahren verabreicht wird. Jüngere, die bereits mit einer AstraZeneca-Dosis immunisiert wurden, sollen Pfizer oder Moderna als zweite Dosis erhalten.

"Der Impfstoff von Astrazeneca kann Thromboseerscheinungen hervorrufen, die mit einer Senkung der Blutplättchen einhergehen. Genau aus diesem Grund gab es eine Empfehlung für eine bevorzugte Nutzung des Vakzins bei Personen über 60 Jahren. Jetzt hat sich das epidemiologische Szenario geändert. Dank der Impfung befinden wir uns in einer günstigeren Phase. Demnächst wird es ein Urteil über AstraZeneca geben, und niemand soll annehmen, dass Alarmsignale in Bezug auf die Sicherheit unterschätzt werden", so CTS-Koordinator Franco Locatelli im Gespräch mit RAI 1 am Donnerstagabend.

Laut dem Gesundheits-Staatssekretär Pierpaolo Sileri sollte der AstraZeneca-Impfstoff Menschen unter 30 Jahren nicht verabreicht werden. "Besonders Frauen unter 50 Jahren würde ich AstraZeneca nicht empfehlen. Die Zweifel ergeben sich umso mehr aus der Tatsache, dass mittlerweile die Verbreitung und die wöchentliche Inzidenz des Virus stark zurückgegangen sind", sagte Sileri.