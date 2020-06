Bewaffnetes Kommando tötete in Mexiko sechs Mitglieder eine Familie

Der Überfall habe sich in Celaya im Bundesstaat Guanajuato ereignet, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag (Ortszeit) mit. Das Überfallkommando sei mit einem Allradwagen am Haus der Familie vorgefahren und habe das Feuer eröffnet. Zudem seien Sprengkörper geworfen worden. Zwei weitere Frauen wurden den Angaben zufolge verletzt.

Über den Hintergrund der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Guanajuato ist ein wichtiges industrielles Zentrum in Mexiko, in dem auch internationale Autobauer, Flugzeughersteller und andere Industriekonzerne vertreten sind. Zugleich blüht in dem Bundesstaat der Bandenkrieg, vor allem zwei Drogenkartelle sind dort aktiv und bekämpfen sich gegenseitig.

Im vergangenen Jahr erreichte die Gewalt in Mexiko einen traurigen Rekord: Mehr als 34.500 vorsätzliche Morde wurden verzeichnet - so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 1997.