Betrug mit FFP2-Masken bei Führerscheinprüfungen

Der Betrüger soll seine Kunden mit Funk-Ohrstöpseln und Mini-Kameras ausgestattet haben, um so drahtlos die Antworten der theoretischen Führerscheinprüfung übermitteln zu können. Schleierfahnder hätten in seinem Wagen die entsprechende technische Ausrüstung und weitere Beweismittel gefunden, darunter auch die manipulierten FFP2-Masken, sagte ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Donnerstag. .

Wie viele Kunden der 43-Jährige hatte, steht laut Polizei noch nicht fest. Der Mann stamme nicht aus Bayern, sagte der Sprecher. Aus welchem Bundesland er kommt, wollte er nicht preisgeben. Er flog demnach am Mittwoch zufällig bei einer Kontrolle auf der Autobahn 73 bei Eggolsheim in Oberfranken auf.

Die Masche, Antworten per Funk bei der Führerscheinprüfung durchzugeben, sei nicht neu. Es gebe davon sogar Videos im Internet. Gegen den Mann werde nun wegen eines Verstoßes nach dem Telekommunikationsgesetz ermittelt.