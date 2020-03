Beschränkungen für mehr als eine Milliarde Menschen

Im Kampf gegen das Coronavirus gelten rund um den Globus inzwischen für mehr als eine Milliarde Menschen Ausgangssperren oder -beschränkungen. Weltweit schränkten mittlerweile mehr als 50 Länder und Gebiete die Bewegungsfreiheit ihrer Bürger ein. In mindestens 34 Ländern und Gebieten, unter anderem in Italien, in Frankreich und im US-Bundesstaat Kalifornien, sind die Ausgangssperren verpflichtend. Sie betreffen mehr als 659 Millionen Menschen.

Italien mit fast 6100 Todesfällen und Spanien mit rund 2200 Todesfällen sind in Europa am massivsten betroffen. In Italien hat die Regierung am Montag die Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen präzisiert. Ministerpräsident Giuseppe Conte legte eine Liste mit Berufen vor, die trotz der Ausgangssperre weiterhin ausgeübt werden dürfen.

Demnach zählen unter anderem Übersetzer und Mitarbeiter in Chemiefabriken zu den Berufen, die weiterhin ausgeübt werden dürfen. Auch Autoteilehersteller dürfen ihren Jobs weiterhin nachgehen. Stahlwerke hingegen müssen schließen. Die Regierung ordnete auch an, wer von zu Hause aus arbeiten muss und wer weiter ins Büro gehen darf: So sollen Anwälte im Homeoffice bleiben, während etwa Journalisten in ihre Redaktion gehen dürfen.

Die am Montag von der Regierung veröffentlichten Dekrete enthalten zudem eine Anordnung, wonach sich die Italiener weder "mit privaten noch öffentlichen Verkehrsmitteln" außerhalb der Gemeinde bewegen dürfen, in der "sie sich derzeit aufhalten".

In Spanien gehören Mediziner zu den besonders stark vom Coronavirus betroffenen Menschen. Fast 4000 Ärzte und Pfleger sind offiziellen Angaben zufolge infiziert – das ist fast jede zehnte Infektion. Das spanische Parlament berät am Mittwoch über eine Verlängerung der Ausgangssperre, die derzeit bis zum 11. April gilt.

Gesundheitsnotstand

Bereits am Sonntagabend beschloss das französische Parlament ein Gesetz, das zur Bekämpfung der Pandemie einen Gesundheitsnotstand ermöglicht. Mit der Veröffentlichung tritt dieser für die Dauer von zwei Monaten in Kraft. Das Gesetz ermöglicht Einschränkungen der Bürgerrechte, etwa durch Ausgangssperren. In Frankreich sind bereits fast 700 Menschen an Covid-19 gestorben.

Eine positive Nachricht gibt es unterdessen für Supermarkt-Verkäufer in Frankreich. Diese erhalten teilweise eine Prämie von jeweils 1000 Euro. Die Regierung hatte Einzelhändler zuvor aufgerufen, Prämien in der Corona-Krise auszuzahlen, damit die Grundversorgung gewährleistet bleibt. Die Sonderzahlungen sind von Steuern und Abgaben befreit.

