Berüchtigter bulgarischer Drogenboss stellte sich der Polizei

Die Polizei werde ihn nun den Strafvollzugsbehörden übergeben, sagte Ministeriumssprecher Mitko Dimitrow. Ein Video des Nachrichtenportals flagman.bg zeigte Banew und seinen Anwalt Petar Safirow auf dem Weg zum Zentralgefängnis in Sofia.

Banew habe sich gestellt, um seine Haftstrafe abzusitzen, sagte Safirow. Auf die Frage, ob er wisse, was er tue, sagte Banew: "Natürlich." Der ehemalige Wrestler war in Bulgarien seit 2018 zur Fahndung ausgeschrieben. Die internationale Polizeibehörde Interpol hatte eine sogenannten Rote Notiz zu seiner Festnahme und Auslieferung ausgestellt. Die ukrainischen Behörden fassten ihn im September 2021 in Kiew, lehnten eine Auslieferung aber ab, weil er die ukrainische Staatsbürgerschaft erworben habe.

Bereits mehrfach verurteilt

Banew war in Bulgarien bereits 2013 wegen Geldwäsche zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Im Berufungsprozess wurde seine Haftstrafe auf sechs Jahre reduziert.

Der Mann wurde auch in Rumänien gesucht, wo er in Abwesenheit wegen Drogenhandels zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. 2017 wurde er auch in Italien zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er beim Drogenhandel mit der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta zusammengearbeitet und von 2004 bis 2007 bis zu 40 Tonnen Kokain aus Lateinamerika ins Land geschmuggelt hatte.

