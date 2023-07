Berlusconis Villa soll zu Museum werden

Die fünf Kinder des viermaligen Regierungschefs planen, die Villa in eine Art Berlusconi-Gedenkstätte umzuwandeln. In dem Museum sollen Berlusconis Erfolge in Politik und Wirtschaft und die Geschichte seiner Partei Forza Italia gezeigt werden, wie die römische Tageszeitung "Corriere della Sera" berichtete. Die Villa aus dem 18. Jahrhundert mit groß angelegtem Garten, in der sich mehr als 20.000 Gemälde befinden, soll Besuchern zugänglich gemacht werden. Fotos und Videos über Berlusconis Leben, sein Klavier und Plakate seiner Wahlkampagnen sollen gezeigt werden. Die Kinder wollen ein wissenschaftliches Komitee einsetzen, das sich um die Einrichtung der Stätte kümmert. Mit der Verwaltung des neuen Museums soll Berlusconis Lebensgefährtin, die Parlamentarierin Marta Fascina, betraut werden, die zurzeit noch in der Villa lebt.

Testament: Vermögen von etwa vier Milliarden Euro

Das Testament von Ex-Premier Berlusconi soll diese Woche in Mailand eröffnet werden. Der Umfang der Vermögenswerte, die für die Erben und andere von Berlusconi angegebene mögliche Begünstigte bestimmt sind, ist riesig und umfasst Firmen, Villen, Häuser, Boote, Kunstwerke und Privatinvestitionen. Nach Schätzungen dürfte es um ein Vermögen von etwa vier Milliarden Euro gehen. Im Mittelpunkt steht vor allem die Aufteilung der Anteile an der Muttergesellschaft Fininvest, an der Silvio Berlusconi eine 61-prozentige Beteiligung hielt. Erwartet wird, dass diese Anteile unter den fünf Kindern des Patriarchen aufgeteilt werden.

Auch politisch hinterlässt der Ex-Premier ein großes Erbe. In den nächsten Wochen will die seit ihrer Gründung von Berlusconi dominierte Regierungspartei Forza Italia einen neuen Parteichef nominieren, der die konservative Gruppierung bis zum Parteitag im kommenden Jahr führen soll. Erwartet wird, dass Parteikoordinator und Außenminister Antonio Tajani neuer Parteichef wird.

