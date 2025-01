Berichte: Offenbar mehrere Tote nach Schüssen in Restaurant in Montenegro

Der öffentliche Sender RTCG berichtete unter Berufung auf die Polizei, der 45-jährige Angreifer habe am Nachmittag in einem Restaurant in der Ortschaft Bajice nahe der Stadt Cetinje im Süden des Balkanstaats mehrere Menschen mit Schusswaffen getötet. Anschließend sei der bewaffnete Mann geflohen. Auch andere Lokalmedien berichteten über die Attacke.

Dieser hing laut Polizei nicht mit der organisierten Kriminalität zusammen. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, ihre Häuser nicht zu verlassen, und erklärte, sie habe Spezialkräfte in die Region entsandt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

