In 3500 Metern Höhe: Bergsteiger in Halbschuhen und Trainingshosen vom Matterhorn gerettet

Nach 14 Stunden wurden sie unterkühlt vor dem Erfrieren gerettet. Die Bergung der beiden Sportler war wegen extremer Wetterbedingungen besonders anspruchsvoll. Weder eine Rettung aus der Luft noch über den Landweg war möglich.

Spezialisten stiegen zu Fuß auf

Schließlich entschieden drei Spezialisten, das Matterhorn bis zur Unglücksstelle zu Fuß zu besteigen. Dabei waren sie Schnee, Wind, Eis, Nebel und Kälte ausgesetzt. Auf mehr als 3.500 Metern entdeckten sie die zwei in Not geratenen Halbschuh-Bergsteiger. Die Retter mussten sich zu ihnen abseilen und das Duo per Seilzug auf die Normalroute bringen. Daraufhin folgte ein äußerst schwieriger Abstieg zum Winterlager einer Hütte.

