Bergamo: Antikörper bei 57 Prozent der Bürger nachgewiesen

Bei etwa 10.400 getesteten Mitarbeitern im Gesundheitswesen habe die Quote dagegen nur bei gut 30 Prozent gelegen, teilten die Behörden mit. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen.

Bei einer Untersuchung von Blutspenden haben Wissenschafter in Hamburg dagegen nur in weniger als einem Prozent aller Proben Antikörper gegen das Virus gefunden. Es gebe "keine Anhaltspunkte für eine bereits vorhandene Immunität unter der Bevölkerung", sagten die Experten des Uniklinikums Eppendorf (UKE). Die Angaben basierten auf der Analyse von 914 Proben zwischen Anfang April und Anfang Juni.

Unterdessen erheben die Angehörigen zahlreicher Toter durch das Coronavirus in Italien schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Zu viele Menschen seien wegen Fahrlässigkeit und Inkompetenz gestorben, berichtete die Gruppe Noi Denunceremo (Wir prangern an) vor Auslandsjournalisten in Rom. Heute sollen in Bergamo symbolisch 50 Strafanzeigen gegen unbekannt bei der Staatsanwaltschaft eingereicht werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.