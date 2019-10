Bereits 60.000 Flüchtlinge

Die türkische Offensive in Nordsyrien hat in nur einem Tag zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Seit Beginn der Militäroffensive am Mittwoch hätten mehr als 60.000 Menschen die Flucht ergriffen, erklärte gestern die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Die Türkei hatte am Mittwoch trotz internationaler Kritik eine Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) gestartet, die große Gebiete entlang der Grenze in Nordsyrien kontrollieren. Nach Luftangriffen stießen die türkischen Truppen an mehreren Stellen über die Grenze vor. AFP-Reporter sahen in Ras al-Ain zahlreiche Einwohner, die zu Fuß, in Autos und auf Motorrädern mit ihrem Gepäck aus der Kampfzone flohen.

In einer gemeinsamen Erklärung warnten 14 Hilfsorganisationen, 450.000 Menschen lebten innerhalb eines Streifens von fünf Kilometern entlang der syrisch-türkischen Grenze. Ihnen drohe Gefahr, "wenn nicht alle Seiten maximale Zurückhaltung üben und dem Schutz der Zivilisten Priorität geben". Lebensrettende Hilfe könne nicht länger gewährt werden, wenn die Hilfsorganisationen zum Abzug ihres Personals gezwungen würden, warnten die Gruppen.

Erdogan kontert

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat internationale Kritik, die nicht nur aus Europa, sondern auch aus Ägypten und Saudi-Arabien kam, als unaufrichtig zurückgewiesen. Die Militäroffensive, bei der nach seinen Worten bisher 109 feindliche Kämpfer getötet worden sind, solle auch zur territorialen Integrität Syriens beitragen.