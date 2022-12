Benzin und Autobahnen werden in Italien teurer

Sie hatten in den vergangenen neun Monaten von der Senkung der Verbrauchssteuern profitiert, die im März von der Regierung Draghi beschlossen und dann von der Regierung Meloni zum Teil bestätigt wurde. Da die Senkung der Verbrauchssteuern im neuen Jahr nicht mehr verlängert wird, kommt es zu einer automatischen Erhöhung der Benzinpreise.

Sowohl für Benzin als auch für Diesel betrug die Ermäßigung in den vergangenen Monaten insgesamt 30,5 Cent pro Liter. Ab Anfang Dezember wurde sie auf 18,3 Cent reduziert. Nach den jüngsten wöchentlichen Erhebungen des Umweltministeriums liegt der nationale Durchschnittspreis für grünes Benzin derzeit bei 1,625 Euro pro Liter, dem niedrigsten Stand seit Juni 2021. Diesel hingegen notierte mit 1,689 Euro auf dem niedrigsten Stand seit knapp einem Jahr.

Auch die Autobahnmaut in Italien steigt. Zu Beginn jedes Jahres werden die Tarife traditionell aktualisiert, aber in den vergangenen vier Jahren, nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua mit 43 Toten, waren sie eingefroren worden. Im Jahr 2023 könnte es zum ersten Mal seit 2018 wieder zu einem Anstieg kommen.

Die Autobahnbetreiber haben ihre Anträge auf Mauterhöhung eingereicht, die derzeit vom Verkehrs- und vom Wirtschaftsministerium geprüft werden, wobei die getätigten Investitionen der Unternehmen berücksichtigt werden müssen. Auf dem Tisch liegen die Wirtschafts- und Finanzpläne der verschiedenen Betreiber, die sich jedoch derzeit in verschiedenen Stadien der Genehmigung befinden.

Die größte Autobahngesellschaft Italiens "Autostrade per l'Italia" (ASPI) hat eine Erhöhung von zwei Prozent beantragt, die anderen Betreiber höhere Prozentsätze. Durchschnittlich sind die von den Autobahnbetreibern vorgeschlagenen Tariferhöhungen viel niedriger als die, die in anderen europäischen Ländern mit ähnlichen Konzessions- und Regulierungssystemen bereits gewährt wurden, wie in Frankreich, wo die Erhöhung 4,7 Prozent beträgt, und in Spanien mit einem Plus von 4 Prozent, teilte der Verband der Autobahnbetreiber Aiscat mit.

