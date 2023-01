Benedikt XVI. - Letzte Worte vor dem Tod: "Herr, ich liebe dich"

Vatikan-Sprecher Matteo Bruni erklärte gegenüber Journalisten, dass diese von dem Krankenpfleger, der über Joseph Ratzinger wachte, vernommen worden seien. "Herr, ich liebe dich", waren demnach die letzten Worte, die Benedikt XVI. in der Nacht vor seinem Tod am Samstag auf Italienisch sprach.

Kleine Gruppen von Kardinälen, Nonnen, Seminaristen und Familien besuchten am Sonntag das Kloster Mater Ecclesiae, in dem sich Benedikts Sarg befindet. Der Verstorbene liegt auf einem mit Stoff bedeckten Katafalk. Er trägt ein rotes liturgisches Gewand und eine Bischofsmitra, ein Rosenkranz und ein Kreuz sind in seinen Händen, wie vatikanische Medien berichteten. An seinen Füßen trägt er ein Paar schwarze Schuhe, nicht die roten, die er als amtierender Papst trug, aber auch nicht die bequemen Sandalen, die er als emeritierter Pontifex getragen hat. Das Zimmer ist mit Christbaum, Krippe und Blumenvasen geschmückt.

Der Leichnam Benedikts soll ab Montag früh im Petersdom in Rom aufgebahrt werden, damit die Gläubigen von ihm Abschied nehmen können. Der Trauergottesdienst für Benedikt findet am 5. Jänner auf dem Petersplatz statt und wird vom amtierenden Papst Franziskus geleitet - ein in der Geschichte der Katholischen Kirche beispielloser Vorgang, der durch den Rücktritt Benedikts zustande kam.

Rom ergreift Sicherheitsvorkehrungen für Begräbnis

Rom trifft für das Begräbnis des emeritierten Papstes am Donnerstag besondere Sicherheitsvorkehrungen. Wie schon in der Vergangenheit bei der Beerdigung von Johannes Paul II. und bei großen Heiligsprechungszeremonien werden mehr als 1.000 Polizisten eingesetzt, wie aus der römischen Präfektur am Sonntag verlautete. Die Zahl der Metalldetektoren zur Kontrolle der Gläubigen beim Zugang zum Petersplatz wird erhöht.

Neben den Überwachungsmaßnahmen wird die Steuerung der Verkehrsströme ein Schlüsselelement der Organisation sein. Die Präfektur von Rom rechnet von Montag bis zum Begräbnis am Donnerstag, dass 35.000 Personen zu dem im Petersdom aufgebahrten Sarg Benedikts pilgern werden. Zur Beerdigung am Donnerstag werden mindestens 60.000 Menschen erwartet, darunter internationale Delegationen.

Neben dem Personal der vatikanischen Gendarmerie werden auch Polizisten in Zivil im Einsatz sein. Ziel sei es, wirksame, aber diskrete Kontrollen zu garantieren. Eine wichtige Rolle werden die 500 Freiwilligen des Katastrophenschutzes spielen, die auch die Aufgabe haben, Informationen über Warteschlangen und Wartezeiten zu liefern.

Die Via della Conciliazione, die Hauptstraße, die zum Petersplatz führt, wird für den Autoverkehr gesperrt. Der öffentliche Nahverkehr wird verstärkt, und es sind zwei Umsteigebahnhöfe geplant. Auch der Luftraum über Rom wird am Donnerstag gesperrt sein.

Benedikt XVI. war am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Benedikt soll nach dem Trauergottesdienst in den Vatikanischen Grotten des Petersdoms beigesetzt werden. Sein Biograf Peter Seewald hatte 2020 öffentlich gemacht, dass sich der emeritierte Papst dort eine Bestattung im ehemaligen Grab seines Vorgängers Johannes Paul II. wünsche. Nach der Seligsprechung des polnischen Papstes im Jahr 2011 war dessen Leichnam in eine Kapelle im Seitenschiff des Peterdoms umgebettet worden.

