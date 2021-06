Benedikt XVI. ist ein "heiligmäßigen Greis"

Der Papst betonte, er selber sei ja auch schon im "Ruhestandsalter" und habe vor seiner Wahl zum Papst gedacht, "dass ich nicht mehr viel Neues anfangen könne", so Franziskus in dem Text, der mit Blick auf den kirchlichen Welttag der Großeltern und Senioren verfasst wurde. Der 84-jährige Franziskus hat diesen Welttag eingerichtet, er wird dieses Jahr am vierten Juli-Sonntag zum ersten Mal begangen.

Der Papst gedachte der vielen Senioren, die unter der Pandemie leiden und ihre Angehörige nicht sehen durften. "Der Herr kennt alle unsere Leiden in dieser Zeit. Er ist denen nahe, die die schmerzliche Erfahrung machen, bei Seite geschoben zu werden; unsere Einsamkeit - die durch die Pandemie noch verschlimmert wurde - ist ihm nicht gleichgültig", sagte der Heilige Vater.