Bei TikTok-Videodreh 50 Meter vom Dach gestürzt

Die junge Frau sei mit ihrer Cousine auf das Dach geklettert, um vor dem Sonnenuntergang Aufnahmen zu machen. Die Plastikabdeckung auf dem Dach sei dann eingebrochen und die Frau in den Tod gestürzt. Der Vorfall habe sich schon am Samstag ereignet. Die Frau sei bereits in ihrem Heimatort Mardin beerdigt worden, berichtet die türkische Tageszeitung "Hürriyet".