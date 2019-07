"The Big One", das gefürchtete große Beben mit vielen Toten und schweren Schäden, hat Kalifornien noch einmal verschont. Doch zwei starke Erdstöße in dem Westküstenstaat am Donnerstag und Freitag waren für Millionen Menschen ein nervenaufreibender Weckruf. Die schwerste Bebenserie in 20 Jahren traf die Kleinstadt Ridgecrest nahe der Mojave-Wüste.

Die Erdstöße der Stärke 6,4 und 7,1 waren in weiten Teilen des Südwestens der USA zu spüren. Augenzeugen beschrieben Schrecksekunden, in denen ihre Häuser schwankten, Swimmingpools überschwappten, Möbel umstürzten und Regale in Geschäften umkippten. Doch eine Katastrophe mit Trümmern, Schwerverletzten und Toten blieb aus.

Es gebe keine Berichte über eingestürzte Häuser oder eingeklemmte Menschen, teilte die Feuerwehr im Bezirk Kern County am Samstag mit. Die Stromversorgung in der Kleinstadt mit knapp 30.000 Einwohnern sei wieder hergestellt.

"Wir haben den Test bestanden"

"Es hätte viel schlimmer kommen können", sagte die Bürgermeisterin von Ridgecrest, Peggy Breeden, dem Sender CNN. "Wir haben den Test bestanden", erklärte sie mit Blick auf rasche Hilfe von Polizei und Feuerwehr, Erdbebensicherung von Häusern und das richtige Verhalten der Anrainer.

Weitere Beben seien wahrscheinlich, warnte Seismologin Lucy Jones von der Erdbebenwarte USGS. Kleinere Nachbeben könnten noch jahrelang folgen; die Wahrscheinlichkeit eines Erdstoßes größer als 7,1 gaben die Wissenschafter am Samstag mit drei Prozent an.

Wissenschafter sagen Kalifornien seit Längerem ein Starkbeben voraus. Große Verwerfungen wie der San-Andreas- und der Hayward-Graben gelten als tickende Zeitbomben, zudem gibt es Tausende kleinere Störungszonen in der Erdkruste.

Auf einer Länge von 1300 Kilometern zieht sich die San-Andreas-Verwerfung durch den Westküstenstaat. Hier ereignete sich 1906 in San Francisco das große Beben der Stärke 7,8. Der Erdstoß und das nachfolgende Feuer töteten etwa 3000 Menschen. Im Oktober 1989 forderte ein Beben der Stärke 6,9 im Raum San Francisco 67 Menschenleben.

