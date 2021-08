Beben in Haiti: Unmut unter den Opfern wächst

"Niemand von der Regierung ist hergekommen. Nichts ist getan worden", sagte Pastor Roosevelt Milford. Viele Haitianer in den Bebengebieten mussten auch die Nacht auf Mittwoch im Freien verbringen, häufig ohne Trinkwasser und Speisen. Betroffene schlugen mit Macheten Äste zurecht, um behelfsmäßige Zelte aufzustellen. In der Nacht zuvor hatte der Tropensturm Grace viele provisorische Unterkünfte weggeschwemmt. "Wir haben den Willen, alles zu tun, aber wir haben kein Geld", sagte Milford. "Und wir müssen uns auf den Regen in der kommenden Nacht vorbereiten."

Die Zahl der geborgenen Toten stieg auf 1941. Das Beben am Samstag zerstörte nach Angaben der Zivilschutzbehörde mehr als 60.000 Häuser und beschädigte 76.000 weitere Gebäude. Innerhalb von 48 Stunden seien laut vorläufigen Zahlen 34 Überlebende aus den Trümmern geborgen worden.