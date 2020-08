Bayerischer Storch wird zum Internet-Star

Man könnte fast Mitleid mit ihm haben, wie er da mutterseelenallein und tropfnass an der Bushaltestelle steht. Die Rede ist von einem Storch in Bayern, der dank eines viralen Kurzvideos binnen der vergangenen Tage zum Internet-Star avanciert ist. Weit mehr als eine Million Mal wurden die Aufnahmen von "Meister Adebar" aus Regenstauf im bayerischen Landkreis Regensburg angeklickt, auch Qualitätsmedien wie die Süddeutsche widmeten dem durchnässten Vogel im Sommerloch einen Bericht.

"Da Bus kimmt heid nimma"

Seinen plötzlichen Ruhm hat der Storch einem bayerischen Mundart-Rapper zu verdanken. Harold Merl, in der Szene unter dem Künstlernamen "Liquid" bekannt, stellte das 20-Sekunden lange Kurzvideo vergangene Woche auf Facebook und brachte damit die Netzgemeinde zum Schmunzeln. "Wir sind von einem Kumpel heimgefahren und haben beobachtet, wie der Storch im strömenden Regen so einsam an der Haltestelle wartet", erzählte er deutschen Medien. Im Video ist zu hören, wie er den Vogel in breitem bayerischem Dialekt anspricht: "Da Bus kimmt heid nimma - es is Sundag. Du musst wahrscheinlich flieg'n".

Der Storch zuckt scheinbar mit den Flügeln und stakst einige Meter weiter. Er dürfte noch länger gewartet haben. Wie von Biologen zu erfahren ist, unterlassen Störche während des Regens kräftezehrende Flüge. Das hat zwei Gründe: Zum einen werden sie durch die Nässe deutlich schwerer und zum anderen gibt es keine Aufwinde, die sie zum Fliegen nutzen könnten.

Rap-Song für nassen Vogel

Mittlerweile hat Liquid dem Storch sogar einen eigenen Song gewidmet. Gemeinsam mit seinem Musiker-Kollegen Maniac veröffentlichte der 30-Jährige den bayerischen Rap ebenfalls auf Facebook, TikTok und Instagram: "Er steht da tropfnass im Nachbarort. Es hat grengt und er steht ganz alloa. Sonntags koa Bus, wie in manchem Dorf. Ihr wisst‘s wen i moan: da Klapperstorch", rappt er in Mundart.

Die große Reichweite des Videos habe ihn selbst überrascht, sagt Merl. "Ich fand schon, dass das eine lustige Szene war. Aber dass das Video so krass im Netz abgeht, hätte ich echt nicht gedacht.", sagt der Musiker, der zugleich versichert, den Vogel nicht absichtlich an der Haltestelle platziert zu haben. "Ich habe ihn schon öfters gesehen, aber so nahe noch nie". Der Storch dürfte in Regenstauf heimisch sein. In der 15.000-Seelen-Gemeinde befinden sich gleich zwei Storchennester.

Lokalisierung: Regenstauf liegt im bayerischen Landkreis Regensburg