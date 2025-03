Banksy-Gemälde aus Fundus von Blink 182-Star brachte Millionen

Das Bild "Crude Oil (Vettriano)" wurde für 4,26 Millionen Pfund verkauft (etwa 5,1 Millionen Euro), wie das Auktionshaus Sotheby's in London mitteilte. Das Bild hing früher bei Hoppus in London und Los Angeles. Es zeigt ein tanzendes Paar am Strand, hinter dem ein Tankschiff sinkt. Menschen in Schutzanzügen räumen ein Fass weg.

Das könnte Sie auch interessieren: In Bristol auf den Spuren von Banksy

Was Hoppus mit dem Geld machen will

"Wir haben dieses Gemälde seit dem Moment geliebt, in dem wir es gesehen haben", hatte der Musiker vorab mitgeteilt. "Unverkennbar Banksy, aber anders." Banksy gehört zu den bekanntesten britischen Gegenwartskünstlern - die Identität des Streetartkünstlers ist nicht geklärt. Das Bild wurde laut Auktionshaus von einem britischen Privatsammler ersteigert.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mit dem Auktionserlös will Hoppus seine Kunstsammlung um Werke junger Künstler erweitern. Ein Teil des Geldes soll an gute Zwecke gehen, darunter die California Fire Foundation nach den schweren Bränden in Kalifornien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper