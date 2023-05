Banane an der Wand: Student isst Kunst-Installation von Maurizio Cattelan auf

"Ich habe das Frühstück ausgelassen und war hungrig", rechtfertigte sich der Student, wie italienische Medien am Montag berichteten. Das Kunstwerk mit dem Titel "Comedian", Teil von Cattelans Ausstellung "We", bestand aus einer reifen Banane, die an eine Wand des Museums geklebt war.

Nachdem er die Frucht gegessen hatte, klebte der Student die Schale an die Wand. Später brachte das Museum eine neue Banane an der gleichen Stelle an. Die Leitung des Museums teilte mit, dass sie keine Schadensersatzansprüche gegen den Studenten geltend machen wird. Die ausgestellte Banane wird Berichten zufolge ohnehin alle zwei oder drei Tage ausgetauscht.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Für Künstler Cattelan "überhaupt kein Problem"

Der Student sagte später gegenüber südkoreanischen Medien, dass er Cattelans Arbeit als eine Rebellion gegen eine bestimmte Autorität sehe. Als der Künstler von dem Vorfall erfuhr, sagte er: "Das ist überhaupt kein Problem".

Maurizio Cattelan gilt als der große Provokateur der Kunstwelt. Die ironisch-witzigen Werke des in New York lebenden Italieners machen regelmäßig Schlagzeilen. Der 62-Jährige stellte mehrfach auf der Biennale in Venedig und in Museen seine Werke aus, die ihm bei Auktionen Millionenbeträge einbringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper