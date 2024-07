Bär attackierte Urlauber im Trentino

Vermutet wird, dass ein unter dem Code Kj1 bekanntes Weibchen, das älteste unter den Exemplaren im Trentino, den 43-jährigen Touristen am Dienstag beim Joggen angegriffen hat. Die Bärin wird jetzt gesucht. Es sei möglich, dass sie eingefangen oder abgeschossen werde, berichteten lokale Medien.

Das Tier verletzte den Jogger an Beinen, Armen und Rücken. Der Mann, dem es gelang, selbst um Hilfe zu rufen, wurde im Krankenhaus in Trient operiert. Die Wunden, die in drei Wochen heilen werden, wurden zugenäht.

Zu viele Bären im Trentino?

In Italien hatte sich seit dem Tod eines Trentiner Joggers im April 2023 die Debatte um das Zusammenleben von Bär und Mensch zugespitzt. Tierschützer fordern immer wieder, Menschen für die wilden Tiere zu sensibilisieren oder Wildtierkorridore einzurichten. Nach Angaben der Provinz Trient hat die Anzahl der Bären in dem Gebiet seit Beginn des EU-Bären-Ansiedlungsprojekts "Life Ursus" vor 24 Jahren massiv zugenommen. Statt wie geplant 50 haben sich etwa 100 wild lebende Tiere angesiedelt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper