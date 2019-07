Badeverbot wegen Fäkalienverdachts im Bodensee

Mindestens 133 Fälle sind bekannt: Nachdem sie im Bodensee bei Friedrichshafen, rund 25 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, geschwommen waren, klagten Badegäste über Erbrechen und Durchfall. Die Betroffenen könnten sich mit Noroviren infiziert haben, die durch verunreinigtes Wasser in den See gelangten. Zumindest ein Fall ist derzeit bestätigt, teilte das Gesundheitsamt mit.

Seit Mittwoch sind mehrere Badeplätze in und um Friedrichshafen gesperrt, teilte die Stadt auf ihrer Website mit. So ist das Baden zwischen dem Freizeitgelände Manzell und dem Hafen von Fischbach nicht mehr erlaubt. Das Badeverbot gilt zunächst bis Montag. Unterdessen laufen die Untersuchungen, wie es zu den Verschmutzungen kommen konnte.

Medienberichten zufolge soll ein verstopfte Abwasserleitung dazu geführt haben, dass Fäkalien ins Wasser gelangten. Über einen Bach sei das Schmutzwasser in den See geflossen. Der Schaden sei schon am Mittwoch behoben worden. Auch Abwässer eines Krankenhauses könnten in den Bodensee geflossen sein, sagte der Sprecher.