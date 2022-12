Baby kam in Flugzeug zur Welt – ungeplante Landung in Prag

Die Maschine war eigentlich von Birmingham nach Bukarest unterwegs gewesen, wie die Nachrichtenagentur CTK am Freitag berichtete. Trotz der eiligen Kursänderung kam der Bub noch in der Luft zur Welt. Mutter und Kind seien wohlauf, teilte eine Sprecherin des Flughafendienstes der CTK mit. Beide seien in eine Prager Klinik gebracht worden.

Die anderen Passagiere konnten den Flug nach der unvorhergesehenen Zwischenlandung fortsetzen. Der Prager Flughafenchef Jiri Pos wünschte dem Neugeborenen auf Twitter viel Glück. Ein Sprecher teilte mit, der neugeborene Bub wiege 2,75 Kilogramm, seine Mutter sei eine Rumänin, die sich auf dem Heimflug aus Großbritannien befunden habe.

