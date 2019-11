Autogipfel: Merkel will Kaufprämien für E-Autos

Am heutigen Montagabend beraten in Deutschland Vertreter von Politik, Industrie und Wissenschaft über die Mobilität der Zukunft. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrem am Sonntag veröffentlichten Video-Podcast schon erklärt, in welche Richtung es aus ihrer Sicht gehen sollte.

Mit Kaufprämien und einem Ausbau des Ladestellennetzes will Merkel mehr Bürger zum Erwerb von Elektroautos bewegen. Dabei müsse auch die Industrie einen Beitrag leisten, sagte sie.

Die Kaufprämien sollten vom Staat und der Industrie finanziert werden. Zudem "wollen wir eine Million Ladepunkte bis zum Jahr 2030 schaffen, und hieran wird sich auch die Industrie beteiligen", sagte Merkel.

Zum Ablauf des Gipfels sagte sie: "Wir werden darüber reden, wie Menschen die Transformation vom klassischen Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität schaffen können."

Ein von Merkel vor Jahren formuliertes Ziel wird nicht erreicht. Bis 2020 hätte es schon eine Million Elektroautos auf den deutschen Straßen geben sollen. Anfang 2019 waren es laut Kraftfahrtbundesamt aber nur 83.000 reine Elektrofahrzeuge und knapp 67.000 Plug-in-Hybridfahrzeuge.