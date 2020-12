Auto erfasste Passanten in Fußgängerzone: Zwei Tote

Ersten Informationen zufolge sollen zudem zehn Personen verletzt worden sein. Der Fahrer des Geländewagens sei festgenommen worden, teilte die Polizei Trier via Twitter mit. Die Exekutive rief dazu auf, die Innenstadt zu meiden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort, Polizeihubschrauber kreisten über der Innenstadt. Der Bürgermeister vor Trier sprach von einer "Amokfahrt". Die Hintergründe lagen am Nachmittag noch im Dunklen.

Details dazu in Kürze.

