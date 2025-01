Auto fuhr in New Orleans in Menschenmenge - Zehn Tote

Im berühmten Ausgehviertel French Quarter sei ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, berichteten örtliche Medien mit Verweis auf Behördenangaben. Die Stadtverwaltung bestätigte den Tod von mindestens zehn Menschen, mindestens 30 wurden diesen Angaben zufolge verletzt.

Der US-Sender CBS News berichtete, dass es sich laut Augenzeugen um einen Laster gehandelt haben soll, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Bourbon Street in die Menge gefahren sei. Anschließend sei der Fahrer demnach ausgestiegen und habe mit einer Waffe geschossen. Die Polizei habe das Feuer erwidert.

Die Polizei selbst gab noch keine offiziellen Informationen zu dem Vorfall heraus. Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot an Ort und stelle, wie Aufnahmen des Senders WWLTV zeigten. Laut einem Reporter des Senders ließ die Polizei zahlreiche Restaurants und Bars auf der Bourbon Street räumen und sperrte auch die Hauptstraße des Viertels weiträumig ab.

"Ein schrecklicher Gewaltakt"

"Heute Morgen hat in der Bourbon Street ein schrecklicher Gewaltakt stattgefunden", schrieb der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, auf X (vormals Twitter) und forderte die Menschen auf, sich von dem Gebiet fernzuhalten. Laut der Abteilung für Notfallvorsorge der Stadt (NOLA Ready) wurden die Patienten in mindestens fünf verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Im November 2024 wurden bei zwei getrennten Schießereien entlang der Route einer Parade in New Orleans und einer großen Feier zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt, berichteten lokale Medien. Im Februar 2017 raste ein Pick-up-Truck, der von einem laut Polizei stark betrunken Mann gelenkt wurde, in eine Menge von Zuschauern an der Hauptparade des Mardi Gras. Mehr als 20 wurden verletzt.

Lokalisierung - Bourbon-Street in New Orleans:

