Auto fuhr in Israel in Menschenmenge: Verletzte

Der Fahrer sei zuvor in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und habe anschließend mit einem spitzen Gegenstand auf sie eingestochen, sagte ein Sprecher. Unklar war zunächst, ob der Angreifer getötet wurde. Mittlerweile hat es erste Festnahmen gegeben.

Der Vorfall ereignete sich vor einem Einkaufszentrum der Stadt. Sieben Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt, drei davon schwer. Eine 46-jährige Frau schwebt demnach in Lebensgefahr.

Mehrere Menschen, die mit dem Verdächtigen in Verbindung stehen, seien festgenommen worden, sagte Polizeichef Kobi Shabtai Medienberichten zufolge am Ort des Vorfalls und rief die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf. Shabtai sagte weiter, die Umstände des Angriffs würden derzeit untersucht. Ein Zivilist hatte demnach vor Ort auf den Angreifer geschossen "und ihn daran gehindert, seinen mörderischen Amoklauf fortzusetzen".

Bei dem mutmaßlichen Angreifer in Tel Aviv handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 23-Jährigen aus dem Westjordanland. Der Mann aus einem Dorf nahe Hebron sei mit einer medizinischen Genehmigung nach Israel eingereist, berichteten mehrere israelische Medien am Dienstag übereinstimmend. Nach Angaben der Familie des Verdächtigen arbeitete er jedoch als Schmied in einer Werkstatt in Tel Aviv. Demnach sei er nicht krank gewesen.

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hat den Anschlag als "erste Reaktion" auf den Militäreinsatz Israels im Westjordanland bezeichnet. Es sei ein Zeichen dafür, dass die "Besatzung den Preis für die Verbrechen in Jenin zahlen wird", teilte ein Sprecher der Palästinenserorganisation am Dienstag mit - ohne den Anschlag direkt für sich zu reklamieren.

Israel hatte in der Nacht auf Montag eine der größten Militäroperationen im Westjordanland seit Jahrzehnten begonnen. Die Armee rückte nach mehreren Luftschlägen mit mehr als Tausend Soldatinnen und Soldaten in die palästinensische Stadt Jenin ein. Dort lieferte sich das Militär stundenlange Feuergefechte mit bewaffneten Anwohnern. Mindestens zehn Menschen wurden getötet, 100 weitere verletzt.

