Australische Erzdiözese führt Impfpflicht für alle Mitarbeiter ein

"Kleriker, die nicht doppelt geimpft sind, kommen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Gläubigen nicht nach", hielt Brisbanes Erzbischof in dem Schreiben fest. Die Richtlinie basiere auf der Verpflichtung der katholischen Erzdiözese für die Gesundheit und Sicherheit aller ihrer Mitarbeiter, von Studierenden, Freiwilligen und anderen. Coleridge ist auch Vorsitzender der Australischen Bischofskonferenz.

84 Prozent aller Australier ab 16 Jahren sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch doppelt geimpft. In Queensland mit seiner Hauptstadt Brisbane sind demnach rund 71 Prozent der Einwohner zweifach geimpft.

Australien hatte im Rahmen seiner Null-Covid-Politik einen der längsten und härtesten Corona-Lockdowns der Welt. Der Kontinent hatte sich gegenüber dem Rest der Welt abgeschottet. Selbst australischen Staatsbürgern im Ausland war bis vor wenigen Wochen die Rückkehr in ihre Heimat verwehrt. Im Land hatten Bundesstaaten ihre Grenzen untereinander geschlossen. Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen wie Ausgangssperren und andere Kontaktbeschränkungen treten in den Bundesländern ab einer Impfquote von 80 Prozent in Kraft.