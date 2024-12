Australien: Autolenkerin entdeckt tödliche Schlange am Fuß

In Australien hat eine am Steuer sitzende Frau während einer Fahrt auf der Autobahn eine tödliche Schlange entdeckt - und sich gekonnt aus der Lage befreit. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Frau im Bundesstaat Victoria nahe der Metropole Melbourne auf dem Monash Freeway unterwegs, als sie plötzlich etwas an ihrem Fuß spürte. Sie habe daraufhin eine tödliche Tigerotter gesehen, die sich gerade an ihrem Bein empor schlängelte.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei es der Frau "bemerkenswerterweise" noch während der Fahrt gelungen, die Schlange abzuschütteln, an den Seitenstreifen zu fahren und aus dem Auto in Sicherheit zu springen. Die Frau sei danach barfuß und unter Schock stehend von Polizisten aufgefunden worden. Sanitäter hätten sie anschließend untersucht, um sicherzustellen, dass sie nicht gebissen worden sei. Ein Schlangenfänger habe die "riesige" Schlange zudem aus dem Auto entfernt.

Eine der giftigsten Schlangen der Welt

Tigerottern gehören nach Einschätzung der Naturschutzbehörde des Bundesstaats Victoria zu den giftigsten Schlangen der Welt. Die Schlangen sind etwa einen Meter lang und reagieren auf Gefahren, indem sie ihren Körper aufrichten und Hals und Kopf anlegen. Ihren Namen haben die Ottern von den Streifen auf ihrer Haut.

