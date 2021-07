Das Extremwetter im Westen der USA macht die Lauffeuer gefährlicher denn je. In zwölf Bundesstaaten brennt es an 70 Orten. Das "Bootleg Fire" im Süden Oregons ist so gewaltig, dass es nun selbst Einfluss auf das Wetter nimmt. Die gewaltigen Rauchschwaden trüben inzwischen auch die Sicht an der knapp 4000 Kilometer entfernten Ostküste. Die Umweltbehörde des Bundesstaats New York rief wegen erhöhter Feinstaubbelastung den Gesundheitsalarm aus.