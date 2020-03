Ausnahmezustand auf griechischer Insel Lesbos - Brand in Flüchtlings-Aufnahmezentrum

Aus der Schweizer Nichtregierungsorganisation One Happy Family, die die Einrichtung für Flüchtlingsfamilien betreibt, hieß es, das Gebäude sei schwer beschädigt worden, Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Bewohner der Insel und zahlreiche angereiste Rechtsradikale versuchen seit Tagen, Flüchtlinge an der Ankunft zu hindern und greifen auch Hilfsorganisationen und Journalisten an. Seitdem die Türkei die Grenzen zur EU geöffnet hat, kamen mehr als 1700 Menschen mit Booten nach Lesbos, wo bereits 38.000 Flüchtlinge unter katastrophalen Umständen in überfüllten Lagern ausharren.

Bereits vor einer Woche war auf Lesbos nahe des Strands von Skala Sykamineas ein nicht mehr genutztes UN-Begrüßungszentrum für Flüchtlinge in Brand gesetzt worden.

Ärzte ohne Grenzen: Moria ist extrem gefährlich

Mit eindringlichen Worten macht die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) einmal mehr auf die dramatische Lage im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos aufmerksam. "Moria ist unsicher und ein extrem gefährlicher Ort", warnt Marco Sandrone, Projektkoordinator bei Ärzte ohne Grenzen in Lesbos, im Gespräch.

Vor allem für die knapp 1.100 unbegleiteten Minderjährigen - der jüngste ist laut Sandrone nur vier Jahre alt -, die sich derzeit in dem größten Flüchtlingslager Europas befinden, sei die Situation unerträglich. Nur rund ein Drittel von ihnen finde Platz in einem "geschützten Bereich", der Rest lebe irgendwo in dem Camp - "alleine, Gewalt und Missbrauch ausgesetzt", schildert der Italiener die Eindrücke seiner Arbeit.

Dabei seien sie es, die am meisten Schutz benötigen würden, sagt Sandrone. Er schätzt, dass rund 40 Prozent der Bevölkerung in Moria minderjährig ist. Der Großteil der Kinder, die nach Moria kommt, hat bereits eine Odyssee hinter sich, ist traumatisiert. Gepaart mit den katastrophalen Umständen im Camp würden viele autoaggressives Verhalten und Suizidgedanken entwickeln.

In Moria leben zu müssen sei die Bestrafung für jemanden, "dessen einziges Vergehen die Flucht vor Krieg und Konflikten sei", meint Sandrone. Das Camp, das seit 2015 besteht und deren Einwohnerzahl im vergangenen Jahr rapide anstieg, sei eine Schande für Europa. "Ich schäme mich als Italiener, dass das die einzige Lösung ist, die die EU anzubieten hat", so der MSF-Mitarbeiter.

"Und das ist nicht einmal ein Notfall, den es erst seit wenigen Tagen gibt! Das geht schon so seit Jahren", empört sich Sandrone. Aber so lange die Situation keine Gefahr für Europa darstelle, schaue die Öffentlichkeit weg.

Die EU-Kommission will in der kommenden Woche über eine Lösung für unbegleitete Minderjährige auf den griechischen Inseln mit der Regierung in Athen beraten. In Österreich sorgte die Frage des Umgangs mit dieser "besonders gefährdeten" Gruppe von Flüchtlingen in dieser Woche für Unstimmigkeiten zwischen den Koalitionspartnern. Dem Wunsch der Grünen nach Aufnahme von Frauen und Kindern erteilte die ÖVP eine Absage. Die Grüne Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic machte sich am Wochenende selbst ein Bild von den Zuständen in Moria.

Laut Schätzungen von Hilfsorganisationen befinden sich derzeit etwa 23.000 Menschen in dem Camp, hinzu kommen weitere rund 8.000 Geflüchtete an anderen Orten in Lesbos, einer Insel mit etwas mehr als 80.000 Einwohnern. Nach Angaben von MSF stammen derzeit rund 75 bis 80 Prozent aus Afghanistan, acht bis zehn Prozent aus Syrien, rund vier Prozent aus Somalia, der Rest aus anderen Ländern.

Identitären-Chef eigens angereist

Angesichts der jahrelangen Belastung sowie Regierungsplänen zum Bau eines neuen, "geschlossenen" Asylzentrums auf Lesbos hatte sich die Lage auf dem Eiland gefährlich zugespitzt. Es kam zu Auseinandersetzungen aufgebrachter Bürger mit der Polizei, die unter anderem mit Tränengas reagierte. In den vergangenen Tagen machten zusätzlich aus dem Ausland angereiste Rechtsextreme - darunter war auch der Identitären-Chef Martin Sellner, allerdings am Festland, nahe der türkisch-griechischen Grenze - Stimmung gegen Flüchtlinge und ihre Helfer. Einige NGOs, darunter auch Ärzte ohne Grenzen, mussten daraufhin ihre Arbeit einstellen.

