Ausgangssperre in Frankreich bis 11. Mai

Es gebe Hoffnung, sagte Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache. Aber in der Region Grand Est oder im Großraum der Hauptstadt Paris seinen die Krankenhäuser weiter überlastet.

Die strengen Regeln gelten bereits seit dem 17. März und wurden schon einmal verlängert. Die Franzosen dürfen Häuser und Wohnungen nur verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Spaziergänge, Gassigehen oder Sport sind nur eine Stunde pro Tag im Radius von einem Kilometer zu Wohnung bzw. Haus erlaubt. Frankreich ist von der Virus-Pandemie hart getroffen – bis gestern zählte das Land bereits 14.967 Todesfälle.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.