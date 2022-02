Aus Solidarität leuchten Gebäude in blau-gelben Nationalfarben

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat in der ganzen Welt Wut und Bestürzung ausgelöst. Rund um den Globus gingen Demonstranten aus Solidarität zu dem osteuropäischen Land auf die Straße. Gebäude und Monumente wurden in den blau-gelben Farben der ukrainischen Flagge beleuchtet - vom Brandenburger Tor über das römische Kolosseum und Downing Street 10 in London bis zur Flinders Street Station im australischen Melbourne. Bilder aus aller Welt sehen Sie in dieser Galerie:

Auch Linz setzt ein Zeichen der Solidarität. Ab der Nacht auf Samstag wird das Schlossmuseum in den Nationalfarben der Ukraine, blau und gelb, leuchten. Das gaben das Land Oberösterreich und die OÖ Landes-Kultur GmbH bekannt. Man wolle neben der zwei Millionen Euro Soforthilfe, die alle Bundesländer gemeinsam wegen der humanitären Notlage vieler Kriegsbetroffener bereitstellen, auch ein "Zeichen für Frieden und für ein Ende der Gewalt" setzen, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Die Fenster des Linzer Schlosses wurden in den Farben der ukrainischen Nationalflagge beleuchtet Bild: (Volker Weihbold)

Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine werden in zahlreichen Ländern Gebäude in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb beleuchtet. In Wien und Klagenfurt wurde am Freitag am Rathaus bzw. am Amt der Kärntner Landesregierung die ukrainische Flagge gehisst. Außerdem gab es Demonstrationen und Friedensgebete.