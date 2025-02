Aus für umstrittenes Budapester Milliardenprojekt "Mini-Dubai"

Den Verzicht gab Kanzleiminister Gergely Gulyás am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Budapest bekannt. Das Projekt mit mehreren Wolkenkratzern hätte auf dem verlassenen Gelände des Güterbahnhofes Rákosrendező im XIV. Budapester Stadtbezirk Zugló realisiert werden sollen.

Laut dem Minister habe die Regierung das seitens der Hauptstadt angemeldete Vorkaufsrecht von einem ihrer Wirtschaftsunternehmen für das Gebiet des Bahnhofes Rákosrendező zur Kenntnis genommen. Damit habe die Hauptstadt zugleich die Verantwortung für die Entwicklung des Gebietes und alle Pflichten übernommen, die bisher der Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) realisieren wollte, betonte Gulyás. Die Hauptstadt müsse damit den Kaufpreis gemäß den im Kaufvertrag fixierten Bedingungen bezahlen.

Regierung machte Rückzieher

Die Regierung Orbán habe einen Rückzieher gemacht, jubelte der Budapester Bürgermeister Gergély Karácsony daraufhin auf Facebook. Anstelle des "Mini-Dubai" habe das Interesse von Budapest gesiegt. "Wir haben von unserem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht, wobei Budapest alle Bedingungen erfüllen wird, die der arabische Milliardär im Kaufvertrag übernommen hatte", schrieb Karácsony.

Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages zwischen dem ungarischen Staat und dem Investor Eagle Hill aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Jänner sollte eigentlich der Startschuss für das scharf kritisierte Luxusprojekt gegeben werden. Dabei handelt es sich um eine Fläche von 85 Hektar zu einem Kaufpreis von 50,9 Milliarden Forint (125,37 Mio. Euro), der in drei Raten bezahlt werden soll. Auf dem Gebiet waren Wolkenkratzer in Höhe von 250 bis 500 Metern in Sichtweite von so bedeutenden Budapester Sehenswürdigkeiten wie der Prachtstraße Andrássy út, dem Heldenplatz (Hősök tere) oder dem Stadtwäldchen (Városliget) geplant. Das Projekt war in den ungarischen Medien als "Mini-Dubai" oder "Maxi-Dubai" bekannt, zuletzt war es offiziell "Grand Budapest" genannt worden.

Parkstadt anstelle von Wolkenkratzern

Während die Budapester Stadtführung den Verkauf des Geländes an den arabischen Investor als "Landesverrat" bezeichnet hatte, kündigte sie parallel ihr Vorkaufsrecht für die "Goldene Reserve" der Hauptstadt an. Hier soll anstelle von Wolkenkratzern ein grünes, nachhaltiges Wohnviertel namens Parkstadt entstehen, hatte der Bürgermeister angekündigt.

